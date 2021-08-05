Василий Новиков поздравил жителей Орла с Днем города

|
|
|Главная » Новости
15:00, 5 августа 2021 года
Василий Новиков поздравил жителей Орла с Днем городаПредседатель горсовета поблагодарил тружеников и ветеранам, а также обратился к нынешнему поколению.
Председатель городского совета Василий Новиков поздравил орловцев с 455-летнием Орла и 78 годовщиной освобождения от фашистских оккупантов. В своем обращении он поблагодарил тружеников города, заложивших прочный фундамент развития областной столицы. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, освободивших Орел в 1943 году. Новиков напомнил, что за город отвечает нынешнее поколение, которое передаст его потомкам.
Артём Ежаков