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15:00, 5 августа 2021 года Василий Новиков поздравил жителей Орла с Днем города Председатель горсовета поблагодарил тружеников и ветеранам, а также обратился к нынешнему поколению.





Председатель городского совета Василий Новиков поздравил орловцев с 455-летнием Орла и 78 годовщиной освобождения от фашистских оккупантов. В своем обращении он поблагодарил тружеников города, заложивших прочный фундамент развития областной столицы. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, освободивших Орел в 1943 году. Новиков напомнил, что за город отвечает нынешнее поколение, которое передаст его потомкам.





Артём Ежаков



