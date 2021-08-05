Главная » Новости



13:20, 5 августа 2021 года Над Орлом пролетели огромные шары Это – фестиваль воздухоплавания. Его проводят в городе впервые. Приехали 10 команд из разных регионов. В чем суть такого состязания? Вместе с воздухоплавателями на высоту птичьего полета поднялась и наша съемочная группа.





На первый кубок Орловщины по воздухоплавательному спорту приехали представители пяти регионов. Задача пилотов – как можно ближе подойти к намеченной точке и бросить в цель маркер.



Десять шаров практически одновременно поднимаются в воздух. На борту – три газовых баллона, рация, высотомер и планшет, в который загружена карта города с координатами.



В воздухе ситуация может измениться в любую секунду. Вот и в этот раз потоки ветра понесли шары не на стадион «Динамо», как было запланировано изначально, а на стадион «Центральный». Цель перенесли за Парк победы.



Победители соревнований станут известны уже сегодня вечером. В городском парке пройдет церемония награждения, а вечером аэростаты с флагами Орла пролетят над аэропортом «Южный». Там же пройдет акция добра «Мечты сбываются». Подняться в небо на воздушном шаре смогут дети-сироты и воспитанники интернатов.





Татьяна Тимохина



