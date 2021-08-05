Дайверы очистили участок Орлика рядом с Детским парком

|
|
|Главная » Новости
13:27, 5 августа 2021 года
Дайверы очистили участок Орлика рядом с Детским паркомАктивисты занялись акваторией в районе подвесного моста.
В Орле дайверы очистили участок реки Орлик в районе подвесного моста в Детском парке. Работали с водной гладью и дном. Силами активистов значительно очистился левый и правый берега реки.
Всего водолазы извлекли порядка четырёх кубометров древесины, шесть автомобильных колёс, множество пластика и прочей растительности. Отходы вывез грузовик, предоставленный мэрией.
Фото мэрии Орла
Артём Ежаков