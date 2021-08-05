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13:27, 5 августа 2021 года Дайверы очистили участок Орлика рядом с Детским парком Активисты занялись акваторией в районе подвесного моста.





В Орле дайверы очистили участок реки Орлик в районе подвесного моста в Детском парке. Работали с водной гладью и дном. Силами активистов значительно очистился левый и правый берега реки.



Всего водолазы извлекли порядка четырёх кубометров древесины, шесть автомобильных колёс, множество пластика и прочей растительности. Отходы вывез грузовик, предоставленный мэрией.



Фото мэрии Орла





Артём Ежаков



