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14:34, 5 августа 2021 года

В Орле почтили память погибших при освобождении города

78 лет назад воины-освободители изгнали фашистских оккупантов из областной столицы.


В Орле сегодня отдали дань памяти освободителям города. 100 тысяч погибших, больше 300 тысяч раненых советских солдат и офицеров – такова страшная статистика военных лет. Памятные мероприятия начались с возложения гирлянды памяти к стеле «Город воинской славы». Она – знак доблести и мужества, проявленные орловцами в страшные годы Великой Отечественной.

Почти 2 года город находился в оккупации. Было расстреляно больше 8 тысяч военнопленных и около 5 тысяч мирных жителей. 56 тысяч было угнано на каторжные работы. Но город продолжал борьбу. Было широко развито подпольное движение, в самом центре работал подпольный госпиталь.

В освобожденном Орле не осталось ни одного целого здания. Уничтожили все предприятия, мосты и электростанции, разрушили водопровод и транспорт. Из довоенного населения в 114 тысяч жителей осталось всего 30 тысяч. Да и отбивали орловскую землю ценой неимоверных потерь. Советские войска теряли до 11 с лишним тысяч человек ежедневно. Недаром на братской могиле танкистов-освободителей продолжает гореть вечный огонь – символ нашей памяти и преклонения перед подвигом всех, кто воевал и умирал, кто победил и подарил нам возможность жить под мирным небом
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, почётный гражданин г. Орла: «Для меня Орловщина не просто Родина. У меня в роду все воевали, все защищали Отечество. Мой отец сражался четыре месяца за Одессу, под Севастополем был тяжело ранен, но выжил. Два брата лежат в земле, нет ни одной семьи, которая бы не пострадала».



Юлия Сабельникова
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