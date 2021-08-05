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15:30, 5 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия»





- Уроки истории, которые нельзя забывать. В Орле почтили память освободителей города.



- Мы низко кланяемся защитникам, которые освободили Орел. И говорим «спасибо» за мирное небо. Поздравление с Днем города от губернатора Клычкова.



- Как управляют воздушным шаром? Сегодня нашей съемочной группе удалось посмотреть на Орел с высоты "птичьего полета" и долететь до Парка Победы.



- Воевать приходилось не только с автоматом в руках. Орловцев познакомили с этапами жизни и творчества художника Георгия Дышленко.



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