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15:37, 5 августа 2021 года Орловских школьников не станут вакцинировать от COVID-19 в преддверии 1 сентября Об этом заявила глава областного департамента образования Татьяна Крымова.





В Орловской области не принималось решение об обязательной вакцинации подростков от COVID-19 к началу нового учебного года или позже. Ранее об отсутствии таких планов заявляли и.о. главы регионального депздрава Владимир Николаев и губернатор Клычков. Это же подтвердила руководитель областного департамента образования Татьяна Крымова.

Татьяну Крымову региональный оперативный штаб. «В Орловской области решения об обязательной вакцинации не принято. Для сотрудников образовательных организаций прививка против новой коронавирусной инфекции проводится на добровольной основе. Руководитель любой школы, детского сада, вуза заинтересован в бесперебойной работе своего коллектива. В текущей эпидситуации это возможно только при иммунизации не менее 60% сотрудников. Мы стремимся максимально обезопасить педагогические и детские коллективы от распространения новой коронавирусной инфекции, предлагая коллегам пройти вакцинацию перед началом нового учебного года», – цитирует региональный оперативный штаб.





Артём Ежаков



