четверг 5.08.2021 20:05:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:37, 5 августа 2021 года

Орловских школьников не станут вакцинировать от COVID-19 в преддверии 1 сентября

Об этом заявила глава областного департамента образования Татьяна Крымова.


В Орловской области не принималось решение об обязательной вакцинации подростков от COVID-19 к началу нового учебного года или позже. Ранее об отсутствии таких планов заявляли и.о. главы регионального депздрава Владимир Николаев и губернатор Клычков. Это же подтвердила руководитель областного департамента образования Татьяна Крымова.
«В Орловской области решения об обязательной вакцинации не принято. Для сотрудников образовательных организаций прививка против новой коронавирусной инфекции проводится на добровольной основе. Руководитель любой школы, детского сада, вуза заинтересован в бесперебойной работе своего коллектива. В текущей эпидситуации это возможно только при иммунизации не менее 60% сотрудников. Мы стремимся максимально обезопасить педагогические и детские коллективы от распространения новой коронавирусной инфекции, предлагая коллегам пройти вакцинацию перед началом нового учебного года», – цитирует Татьяну Крымову региональный оперативный штаб.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.