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16:10, 5 августа 2021 года

Орловская прокуратура помогла сироте с квартирой и ребенку-инвалиду с лекарствами

Ведомство через суды добилось от мэрии Орла и регионального департамента здравоохранения восстановления справедливости.


В Орловской области после вмешательства органов прокуратуры восстановлены жилищные права сироты и выданы бесплатные препараты ребенку с инвалидностью, – сообщили в ведомстве. Оба раза пришлось обращаться в суд.

В первом случае нарушение касалось выпускника детского дома, который обратился в прокуратуру с жалобой. Отец и мать юноши лишились родительских прав. Как сирота, он имел право получить бесплатное жилье, став совершеннолетним, и даже находился на специальном учете, но отпраздновать новоселье в 18 лет так и не смог. В суде мэрию Орла обязали предоставить молодому человеку благоустроенную квартиру, но вердикт в силу еще не вступил.

А в Новодеревеньковском районе юной орловчанке с инвалидностью не предоставлялось льготное лекарство – местная центральная районная больница своевременно не оформляла нужные рецепты, а областной депздрав нужных мер по обеспечению препаратом не предпринимал. В суде прокуратура добилась от них бесперебойного снабжения девочки нужным лекарством, и сейчас эта проблема решена. Вдобавок оба руководителя получили от Фемиды частные определения –они должны в течение месяца уведомить о принятых ими мерах для решения проблемы.


Артём Ежаков
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