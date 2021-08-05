Старец Илий выздоравливает от COVID-19

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16:49, 5 августа 2021 года
Старец Илий выздоравливает от COVID-19Схиархимандрит пошел на поправку.
Оптинский старец Илий (Ноздрин) выздоравливает от COVID-19. Об этом сообщили на официальных страницах схиархимандрита в социальных сетях. Также сообщается, что «печальные новости» о нем не соответствуют действительности.
Напомним, что о болезни личного духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в РПЦ сообщили 27 июля, добавив, что старец находится в удовлетворительном состоянии здоровья.
Оптинский старец Илий – уроженец села Становой Колодезь Орловской области. 8 марта схиархимандриту исполнилось 89 лет.
Артём Ежаков