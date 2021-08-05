Главная » Новости



17:37, 5 августа 2021 года На Орловском бумажном комбинате запущено безотходное производство Сегодня к работе приступила новая производственная линия.





Сегодня Орловский бумажный комбинат запустил новую производственную линию. Пока запущена только первая очередь производства. Благодаря 550 миллионам рублей инвестиций, которые вложили в развитие предприятия, здесь будет создано 400 новых рабочих мест. Комбинат функционирует круглосуточно, в технологически замкнутом цикле безотходного производства – для этого приобретена бумагоделательная машина.



Производственные мощности позволяют предприятию выпускать в месяц до 3 млн м2 гофрокартона форматом 2 100 мм. В первом полугодии 2021-го здесь произвели и отгрузили продукции на 194,1 млн рублей – в разы больше, чем год назад.





Артём Ежаков



