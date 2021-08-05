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18:40, 5 августа 2021 года День города отметили в орловских парках В празднике были задействованы как самые юные жители Орла, так и ребята постарше.





В День города для юных посетителей Детского парка была подготовлена большая праздничная программа. Ее апогеем стало шоу мыльных пузырей. Орловцы чуть старше приобщились к исторической программе праздника.



А в городском парке люди золото возраста приняли участие в танцевальной программе, еще раз доказав, что возраст – это всего лишь цифра.





Юлия Опанасюк



