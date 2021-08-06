Юных орловцев защитят от опасного контента

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6:40, 6 августа 2021 года
Юных орловцев защитят от опасного контентаВ регионе утверждена концепция по обеспечению информационной безопасности детей до 2027 года.
В Орловской области утверждена концепция по обеспечению информационной безопасности детей на 2021-2027 годы, – заявили в областной администрации. Она направлена на создание эффективных механизмов, блокирующих в источниках массовой информации любые сведения о преступной идеологии, культе насилия, террористической и экстремистской идеологии и прочих запрещенных и пагубных течений.
Среди мер борьбы – фильтры интернет-контента в библиотеках, проверки фондов на наличие противоправной литературы, информационные мероприятия для родителей и педагогов, уроки сетевой безопасности в школах.
Артём Ежаков