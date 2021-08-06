На Орловщине назвали победителей конкурса «Ветеранское подворье»

Второй год подряд победителем признан Гранд Манукян – владелец личного хозяйства в Троснянском районе.



В Орловской области завершился конкурс для владельцев личных хозяйств «Ветеранское подворье». Победитель и двое призеров будут награждены денежными премиями и грамотами губернатора – их фермеры получат уже в этом месяце.



Победителем стал Гранд Манукян из Троснянского района. В прошлом году он также стал лучшим в конкурсе. О том, каким было его подворье в 2020-м, рассказывала ГТРК «Орел».

Второе место занял залегощенский владелец подворья – Байлар Али Оглы Набиев, третье – участник из Свердловского района Сергей Сенько.



В конкурсе соревновались сельские жители, которые ведут свое хозяйство на небольших участках земли – до 2,5 гектаров. Еще одно условие – возраст: для женщин не моложе 55 лет, а для мужчин старше 60.