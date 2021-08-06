В июле орловская Росгвардия пресекла свыше 10 магазинных краж

Силовики выезжали по тревоге порядка 80 раз.

В орловской Росгвардии подвели итоги работы ведомства в прошлом месяце. По сигналу тревоги силовики выполнили около 80 выездов и пресекли свыше 10 мелких магазинных краж. Также правоохранители задерживали дебоширов в заведениях общепита. Задержанных росгвардейцы передавали полиции.



Под охраной силовиков сейчас более двух тысяч объектов, и почти все они подключены к «тревожной кнопке». С начала года силами Росгвардии удалось предотвратить более 150 правонарушений против собственности. Некоторые из задержанных правоохранителями оказывались в региональном розыске, – сообщили в управлении.