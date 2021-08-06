Главная » Новости



9:17, 6 августа 2021 года На Орловщине уничтожили тонны некачественной мясной продукции Полугодовые итоги работы подвели в региональном Роспотребнадзоре и областной ветеринарии.





В Орловской области в первом полугодии 2021-го специалистами регионального управления ветеринарии было отправлено на утилизацию 145 тыс. тонн некачественного мяса и 136 тонн сомнительных субпродуктов, а в Роспотребнадзоре из оборота изъяли 537,3 кг несоответствующей требованиям плодоовощной продукции.



Фото Управления ветеринарии Орловской области





Артём Ежаков



