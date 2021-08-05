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21:20, 5 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Вечный огонь нашей памяти и преклонения перед подвигом победителей. Сегодня Орел отметил 78 годовщину освобождения.

- Большой подарок всем жителям и гостям Орла. Сегодня после реконструкции открылся обновленный Парк Победы.

- Орёл с высоты птичьего полета. Сегодня над областным центром парили воздухоплаватели.

- Орловский бумажный комбинат запустил сегодня новую производственную линию.

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Вести-Орёл



