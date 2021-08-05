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20:05, 5 августа 2021 года

Сегодня в Орле после реконструкции открылся обновленный Парк Победы

В его благоустройство вложено больше 240 млн. рублей. Появились зоны занятия спортом и отдыха, прогулок и место памяти.


Парк Победы по праву можно назвать самым большим подарком Орлу к 455-летию. Меньше, чем за год, 200 тысяч квадратных метров практически непроходимого леса превратились в современную общественную территорию. В парке есть всё, памятные мемориалы, часовня, кафе, несколько детских игровых и спортивных площадок. 
 
Тротуары в парке вымощены плиткой, установлены светильники и лавки. Но главное, в парке выдержано его название, он стал символом победы над фашизмом, которым посвящены главные мемориалы. В честь павших освободителей Орловщины в Парке Победы установлена стела города воинской славы.
 
Главный гость праздника, наш знаменитый земляк Геннадий Зюганов, поздравляя орловцев с 455-летием областного центра, рассказал, что утром, прогуливаясь по городу, он заметил изменения, которые произвели на него сильное впечатление.
 
В орловском Парке Победы ещё много работы. Нынешний его облик, это первый этап реконструкции. Облагородить предстоит ещё 16 гектаров прибрежной зоны.



Антон Киселёв
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