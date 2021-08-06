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9:32, 6 августа 2021 года

В Орле поставлена точка в уголовном деле о смертельном ДТП с маршруткой

Водитель грузовика приговорен к трём годам колонии-поселения.


Северный районный суд Орла приговорил водителя грузовика к трём годам колонии-поселения за смертельное ДТП на улице Раздольной. На этот же срок мужчина лишен прав управления автомобилями. Напомним, что авария произошла 19 января – в ней погиб 49-летний водитель маршрутки и пострадали восемь её пассажиров, включая 17-летнюю девушку.

Как было доказано в суде, водитель МАЗа, следуя по улице Раздольной в сторону ул. Бурова, нарушил ПДД и лоб в лоб столкнулся с автобусом ПАЗ.


Артём Ежаков
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