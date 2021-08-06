В Орле на две недели отключат горячую воду

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9:43, 6 августа 2021 года
В Орле на две недели отключат горячую водуНеудобства коснутся только потребителей услуг Орловской ТЭЦ.
В Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах Орла с 10 по 24 августа включительно будет приостановлено горячее водоснабжение, – сообщили в ПАО «Квадра». Отключение коснется потребителей услуг Орловской ТЭЦ. Неудобства связаны с предстоящими гидравлическими испытаниями.
Со списком домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться здесь.
«Квадра» особенно просит жителей города соблюдать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, а также не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара. Об обнаруженных утечках следует сообщить по номеру: 55-29-74.
Артём Ежаков