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10:00, 6 августа 2021 года Орловец едва не погиб из-за непотушенной сигареты Вчера в Орле горел жилой дом на ул. Полевая.





Нарушение правил безопасности при курении могло стать причиной вчерашнего пожара на ул. Полевая в Орле, – сообщили в областном ГУ МЧС. На пульт спасателей сообщение о возгорании пришло в 16:14. Пламя грозило перекинуться на смежные помещения и жилой дом.



Газодымозащитники вытащили из эпицентра пожара 64-летнего мужчину. Медики госпитализировали его в ООКБ. Также огнеборцам удалось спасти два соседних жилых дома.



Пламя уничтожило комнату площадью в 10 м2. Степень ущерба и окончательную причину пожара выясняют специалисты.





Артём Ежаков



