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11:13, 6 августа 2021 года Орловский инспектор ГИБДД может получить от 3 до 8 лет тюрьмы за взятку По версии следствия, за 30 тысяч рублей мужчина не стал составлять протокол на пьяного водителя.





В Орловской области старший инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Мценский» подозревается в получении взятки, – сообщили в областном СУ СК. Мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.



Следствие считает, что в июле полицейский получил от женщины 30 тысяч рублей в обмен на отказ в оформлении протокола за пьяную езду в отношении её знакомого.



Как сообщили в региональном УМВД, преступление было выявлено подразделением собственной безопасности. Если вина инспектора будет доказана, его ждет увольнение со службы. Наказание в этом случае будет ждать и руководителей подозреваемого.



Расследование продолжается. Его сопровождает региональное УМВД.





Артём Ежаков



