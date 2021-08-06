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11:22, 6 августа 2021 года 267 орловцев прошли ревакцинацию от COVID-19 Об этом заявил и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев во время брифинга для СМИ.





В Орловской области стартовала ревакцинация от COVID-19. Сейчас её прошли 267 человек. Об этом рассказал журналистам и.о. руководителя местного депздрава Владимир Николаев.



Согласно рекомендациям, ревакцинации подлежат люди, переболевшие коронавирусом или привившиеся от него более полугода назад. Для этого предназначена вакцина «Спутник Лайт», но одна подойдет и для первичной вакцинации. Запись на повторный прививочный курс проходит аналогично записи на первую вакцинацию.



Также Николаев добавил, что с 1 июля в регионе началась диспансеризация переболевших COVID-19.





Артём Ежаков



