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11:36, 6 августа 2021 года У молодых орловцев утяжеляется течение COVID-19 И.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев ответил на вопрос о числе госпитализированных с коронавирусом молодых людей.





С 29 июля в Орловской области с COVID-19 госпитализировано 112 человек, среди них – 12 молодых людей. Об этом заявил на брифинге для СМИ и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев, отвечая на вопрос об увеличении стационарных больных среди этой категории граждан.

«Говорить об увеличении госпитализации лиц молодого возраста было бы не совсем правильно, но есть данные, что течение болезни у них утяжеляется из-за новых штаммов COVID-19», – добавил Николаев. Чиновник уточнил, что среди студентов вакцинация остается добровольной, принудительные прививки им делать не планируется.





Артём Ежаков



