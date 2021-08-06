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11:46, 6 августа 2021 года Орел на три дня стал столицей крупного велотурнира Спортсменов можно было видеть два дня по районных трассах и еще день в центре Орла.





Чтобы разогреть мышцы у спортсменов есть специальные тренажеры. Они помогают размять ноги перед стартом. В среднем на них необходимо провести 40 минут до официального старта гонки.



Гонка-критериум завершала собой программу трехдневных всероссийских соревнований. Также были групповой и командный заезды. По центральным улицам Орла гонщики в возрасте 15 и 16 лет преодолели 20 кругов, 17 и 18 летние спортсмены – 25. Преодолев определенное количество кругов спортсмены набирали очки. Побеждал тот, кто набрал больше.

Денис Меньшов, председатель Федерации велоспорта Орловской области: «У нас с каждым годом уровень поднимается. Если раньше мы проводили соревнования по юношам и младшим юношам, то теперь мы уже вышли на уровень 17-18 лет. Хоть количество участников небольшое, но у нас уже есть и старшая категория».





Анастасия Дорохова



