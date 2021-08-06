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11:53, 6 августа 2021 года Накануне от COVID-19 умерли четверо орловцев В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 94 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 689).



Накануне выписано 69 орловцев (всего – 38 305). От последствий болезни скончалось 867 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 22 660 (всего – 6 402 564), число выздоровевших – 20 141 (всего – 5 720 353). Общее число летальных исходов – 163 301 (+792 случая за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



