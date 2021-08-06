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12:39, 6 августа 2021 года В Мценске на «зебре» сбили 9-летнего мальчика Инцидент произошел накануне на улице Мира.





Накануне в 17:10 в Мценске около дома №26 по ул. Мира 19-летний водитель «Лады Калины» сбил 9-летнего мальчика, идущего по «зебре». Ребенок получил травмы и был отпущен медиками после оказания помощи.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил ранения.



Фото УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



