Главная » Новости



13:10, 6 августа 2021 года С 1 сентября заработают орловские реабилитационные центры «Березка» и «Солнышко» Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.





Департаменту социальной защиты Орловской области поручено с 1 сентября возобновить предоставление социальных услуг в стационарной форме в центрах социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» и «Солнышко».



Помощь будет предоставлена гражданам, предъявившим отрицательный тест на коронавирус минимум за три дня до заселения.





Артём Ежаков



