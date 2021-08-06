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14:44, 6 августа 2021 года

На День города орловцам подарили насыщенную шоу-программу в аэропорту «Южный»

За праздничными мероприятиями наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


Орел отметил 455-летие с момента основания и 78 годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Насыщенную шоу-программу для горожан организовали на территории аэропорта «Южный». Вчера орловцы увидели показательные выступления трехкратного чемпиона России по картингу Леонида Панфилова, умения байкеров и профессионалов силового экстрима. Свой подарок преподнесли парашютисты – 11 спортсменов совершили групповой прыжок, а председатель регионального отделения ДОСААФ Алексея Петрыкина выполнил свой 643-й спуск с 1 400 метров. Торжества сопровождала орловская группа «Туризм», а после него орловцы наблюдали за завораживающими фаер-шоу и салютом.


Юлия Сабельникова
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