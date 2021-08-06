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15:10, 6 августа 2021 года В Орле в преддверии Дня строителя наградили лучших представителей профессии Торжественная церемония прошла сегодня в областной администрации.





8 сентября строители отметят свой профессиональный праздник. Несмотря на пандемию, орловские мастера встречают его с достойными показателями – за минувший год они возвели и передали в эксплуатацию свыше 440 тыс. м2 жилья, что на 45 % больше, чем в 2019-ом. А еще был сдан новый детский сад в 6-ом микрорайоне Орла, капитально отремонтированы 14 учреждений образования и две детские школы искусств, завершено строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов. По темпам роста строительства жилья Орловщина в минувшем году стала первой среди 18 субъектов ЦФО.



Торжественная церемония награждения в областной администрации прошла сегодня. Лучшим представителям профессии вручили Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Орловской области, областного совета и Российского союза строителей.





Юлия Опанасюк



