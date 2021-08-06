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15:38, 6 августа 2021 года В Хотынецком районе прошли большие командно-штабные антитеррористические учения В них были задействованы силовые ведомства и госструктуры, вместе с объединенным авиаотрядом специального назначения ФСБ России.





По легенде группа мужчин, действующих в интересах запрещённой в России организации, попала в поле зрения правоохранительных органов во время оперативной работы. Место дислокации группы – небольшая деревня в Хотынецком районе. Первая часть учений была связана как раз с ее ликвидацией



Но этим операция не закончилась. Команда ещё из двух человек, по сценарию учений, заложила бомбу на станции в райцентре и скрылась в полях. Для их поиска оперативный штаб привлек авиаотряд спецназа ФСБ России.

Наталья Сомова, официальный представитель Управления ФСБ России по Орловской области: «Результаты проведённого учения показали готовность сил и средств группировки Оперативного штаба в Орловской области к пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий».





Антон Киселёв



