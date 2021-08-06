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15:38, 6 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В детских садах Орловщины проходят приемки. На что обращают особое внимание инспекторы?



- В областной администрации в преддверии Дня строителя наградили лучших представителей профессии.



- Орёл отметил День города. Как отметили праздник на территории аэропорта «Южный»?



- Сильнейшие молодые велосипедисты разыграли награды в Орле.



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