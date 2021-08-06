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15:58, 6 августа 2021 года На Орловщине ожидается дождливая и ветреная суббота По прогнозу синоптиков, непогода продлится сутки.





ГУ МЧС России по Орловской области сообщает о предстоящей непогоде в регионе. Так, с 21 часа 6 августа до 21 часа 7 августа ожидается переменная облачность, ночью и днем – кратковременные дожди, местами грозы.



Ветер ночью юго-восточный, от 6 до 11 м.с., днем он перейдет на западный – от 8 до 13 м/с., при грозе может достичь отметки от 15 до 18 м/с.



Температура воздуха ночью: 16-21°, днем: 28-33°.



В Орле прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный: от 6 до 11 м/с, днем с переходом на западный – от 8 до 13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°, днем 30-32°.





Артём Ежаков



