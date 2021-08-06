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16:44, 6 августа 2021 года Глазуновским коммунальщикам задолжали более 700 тысяч рублей Зарплата и расчетные были выплачены в полном объеме только после вмешательства прокуратуры.





В Глазуновском районе Орловской области работникам муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия задолжали свыше 690 тысяч рублей заработной платы. Еще двум уволившимся сотрудникам не были выплачены расчетные в размере более 29 тысяч.



Районный прокурор направил и.о. главы организации представление и направил административное дело в трудовую Госинспекцию. Это возымело эффект – долги были полностью погашены.





Артём Ежаков



