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9:00, 8 августа 2021 года

Сегодня – международный день офтальмологии

Эта дата отмечается уже 17-й год в день рождения знаменитого Святослава Федорова.


Глаукома – коварное заболевание. Протекает без симптомов, но однажды может дать такой страшный приступ боли, что приходиться вызывать «скорую». Успех лечения её острого приступа во многом зависит от того, насколько быстро человек обратится за медицинской помощью.

Есть целый ряд состояний и симптомов, которые требуют срочного обращения к врачу. В первую очередь это боль и резкое снижение зрения, которое может сопровождаться покраснением глаза. Попадание в глаз инородных предметов и травмы. Особенно связанные с работой со сварочным аппаратом, болгаркой и другой техникой.

В связи с пандемией экстренная (то есть без предварительной записи) амбулаторная офтальмологическая помощь оказывается сегодня только во второй поликлинике, а стационарная – в Областной больнице. Туда же можно обратиться вечером, ночью и в выходные дни.

При этом не обязательно вызывать неотложку. Можно обратиться за экстренной помощью самостоятельно.


Елена Литинская
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