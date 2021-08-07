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9:00, 7 августа 2021 года

Футболисты «Орла» отправились на выездной матч в Тульскую область

Эта встреча станет для нашей команды возобновлением сезона Первенства Союза футбольных федераций «Центр».


Сейчас команда занимает седьмое место – 4 победы, 1 ничья и 7 поражений. В команде идет большая перестройка – на смену ушедшим лидерам приходит молодежь.
Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орёл»: «Есть ребята, есть перспектива, есть желание огромное. У них сейчас будет переход от детского футбола к более взрослому и посмотрим. Пока еще рано говорить, смогут ли они быстро заменить. Надеемся, что да, заменить они смогут, но только надо дать им время».
Очередной шанс проявить себя орловская футбольная молодежь получит уже сегодня. В 13:00 наша команда начнет выездной матч против команды «Майский» из одноименного поселка Тульской области.


Анастасия Дорохова
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