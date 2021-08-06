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19:00, 6 августа 2021 года Отряд «ЛизаАлерт» проводит обучение на местности Акция состоится в воскресенье в Медведевском лесу.





Как ходить галсом, как пользоваться компасом и навигатором, кто такие лисы и зачем нужен прочес – обо всем расскажут на встрече. Приглашаются орловцы не моложе 18 лет. Форма одежды – удобная для похода по лесу.



С собой желательно взять воду и перекус. Время и координаты – в официальной группе отряда.





Мария Семак



