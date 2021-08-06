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17:37, 6 августа 2021 года

На углубленную «постковидную» диспансеризацию орловцев выделено 21,6 млн рублей

Она началась на Орловщине 1 июля. Её прошли более 30 человек.


Орловской области выделено 21,6 млн рублей на глубокую диспансеризацию переболевших COVID-19, – сообщает областная администрация. С 1 июля ее можно пройти в поликлинике по месту жительства или прикрепления. В прошлом месяце такой возможностью воспользовались более 30 человек.

Диспансеризация включает два этапа – на первом ищутся признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития, а также определяются медицинские показания для допобследований и осмотров врачами-специалистами. Последние два мероприятия проводятся уже на втором этапе. Со списком проводимых на диспансеризации процедур можно ознакомиться здесь.


Артём Ежаков
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