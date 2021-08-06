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17:48, 6 августа 2021 года В Тросне организуют мобильную вакцинацию от COVID-19 Прививку можно будет сделать 7, 9 и 10 августа.





В селе Тросна Орловской области организуют мобильную вакцинацию от COVID-19. График и адреса работы прививочных пунктов представлены ниже:



• 7, 8 и 9 августа: село Тросна, с 9:00 до 13:00, район Универсальной ярмарки напротив магазина «Магнит».



С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.





Артём Ежаков



