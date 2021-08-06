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18:30, 6 августа 2021 года Ремонт поликлиники №2 в Орле обойдется в 59,7 млн рублей Губернатор Клычков утвердил проекто-сметную документацию объекта.





В Орле утверждена проектно-сметная документация на ремонт поликлиники №2. Она уже прошла госэкспертизу. Обновление 7-этажного здания 1981 года постройки оценивается в 59,7 млн рублей, из них строительно-монтажные работы стоят 50,2 млн, оборудование – 7,6 млн рублей, прочие затраты – 1,8 млн рублей.





Артём Ежаков



