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6:25, 7 августа 2021 года В Орле на выходных развёрнута мобильная вакцинация от COVID-19 7 и 8 августа передвижные прививочные будут работать с 9:00 до 16:00.





В Орле 7 и 8 августа продолжат работу мобильные прививочные пункты.



Медики примут пациентов с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

• 7 августа, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»); Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента»); • 8 августа, Карачевское шоссе, д. 94 (ТЦ «Европа») ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»).

Желающим вакцинироваться следует взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой пациента осматривает врач.





Артём Ежаков



