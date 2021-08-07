В Орле на выходных развёрнута мобильная вакцинация от COVID-19

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6:25, 7 августа 2021 года
В Орле на выходных развёрнута мобильная вакцинация от COVID-197 и 8 августа передвижные прививочные будут работать с 9:00 до 16:00.
В Орле 7 и 8 августа продолжат работу мобильные прививочные пункты.
Медики примут пациентов с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:
• 7 августа, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»); Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента»);
• 8 августа, Карачевское шоссе, д. 94 (ТЦ «Европа») ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»).
Желающим вакцинироваться следует взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой пациента осматривает врач.
Артём Ежаков