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10:27, 7 августа 2021 года Орловский бадминтонист завоевал медали на Всероссийских соревнованиях В Краснодарском крае завершился юниорский и юношеский турнир «Черноморский берег».





На Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Черноморский берег» в Краснодарском крае спортсмен орловского СШОР №1 Богдан Назаров завоевал «серебро» и «бронзу» в мужском и смешанном парном разряде. Другие орловцы не смогли добраться до пьедестала – Валентин Давыдов и Мария Назарова в своих выступлениях стали пятыми, Полина Гарбузова остановилась на девятой строчке, Мария Сивер заняла 17 место.



Фото сообщества Бадминтон в Орле. Клуб "Альтаир" "ВКонтакте"





Артём Ежаков



