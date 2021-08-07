Краснокнижный чёрный аист обрел потомство на Орловщине

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15:31, 7 августа 2021 года
Краснокнижный чёрный аист обрел потомство на ОрловщинеНа свет появилось два птенца.
В Шаблыкинском районе Орловской области на специально созданной искусственной платформе «прописались» краснокнижные чёрные аисты и дали потомство из двух птенцов. Это единственный в истории изучения случай гнездования чёрного аиста, – добавили в региональном правительстве.
Сейчас на Орловщине по программе «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» обустроено три искусственных платформы под гнездование чёрного аиста.
Артём Ежаков