На Орловщине зарегистрирован случай болезни Лайма

Она поражает тех, кого укусил заразный клещ.

На Орловщине зарегистрирован случай болезни Лайма. Это другое название иксодового боррелиоза – болезни, которую переносят клещи. С 24 июля по 6 августа паразиты укусили 87 человек, в 29 случаях это были дети.



Всего в 2021 году к медикам с укусами клещей обратилось 1 928 орловцев, среди них – 556 детей. На прошлой неделе эти паукообразные атаковали 87 раз, в 29 случаях пострадали дети. По сравнению с прошлым отчетным периодом число укусов выросло на 29 и 8 случаев соответственно. Год назад клещи покусали на 17,2% больше орловцев.



17,1% проверенных клещей оказались инфицированы возбудителями боррелиоза (15,2% год назад). Подтвержден один случай иксодового боррелиоза (болезнь Лайма). Возбудители гранулоцитарного анаплазмоза нашли у 0,85% паразитов, моноцитарного эрлихиоза – у 0,3%.



Акарицидную обработку провели на 339 га общественных территорий и 137 га территорий детских лагерей.

