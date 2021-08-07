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16:42, 7 августа 2021 года

На Орловщине зарегистрирован случай болезни Лайма

Она поражает тех, кого укусил заразный клещ.


На Орловщине зарегистрирован случай болезни Лайма. Это другое название иксодового боррелиоза – болезни, которую переносят клещи. С 24 июля по 6 августа паразиты укусили 87 человек, в 29 случаях это были дети.
 
Всего в 2021 году к медикам с укусами клещей обратилось 1 928 орловцев, среди них – 556 детей. На прошлой неделе эти паукообразные атаковали 87 раз, в 29 случаях пострадали дети. По сравнению с прошлым отчетным периодом число укусов выросло на 29 и 8 случаев соответственно. Год назад клещи покусали на 17,2% больше орловцев. 
 
17,1% проверенных клещей оказались инфицированы возбудителями боррелиоза (15,2% год назад). Подтвержден один случай иксодового боррелиоза (болезнь Лайма). Возбудители гранулоцитарного анаплазмоза нашли у 0,85% паразитов, моноцитарного эрлихиоза – у 0,3%. 
 
Акарицидную обработку провели на 339 га общественных территорий и 137 га территорий детских лагерей. 
 
За профессиональным извлечением клеща из тела следует обратиться в медучреждение, а затем отдать паразита на исследование. Со списком лабораторий можно ознакомиться здесь.



Артём Ежаков
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