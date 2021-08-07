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17:45, 7 августа 2021 года В Хомутовской школе по требованию суда оборудован медкабинет Новодеревеньковская межрайоная прокуратура нашла нарушение законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних в МБОУ «Хомутовская СОШ им. героя Советского Союза Домникова В.М.».





В Хомутовской школе им. героя Советского Союза Домникова В.М после вмешательства прокуратуры приобретено необходимое оборудование в медицинский кабинет, – сообщили в ведомстве.



Выяснилось, что ранее здесь не были соблюдены стандарты оснащения врачебной комнаты, а значит, несовершеннолетним не могла быть оказана полноценная лечебная помощь. Суд по иску прокуратуры обязал местную районную администрацию исправить ошибку.



Фото: МБОУ "Хомутовская СОШ"





Артём Ежаков



