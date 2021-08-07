суббота 7.08.2021 20:55:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:45, 7 августа 2021 года

В Хомутовской школе по требованию суда оборудован медкабинет

Новодеревеньковская межрайоная прокуратура нашла нарушение законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних в МБОУ «Хомутовская СОШ им. героя Советского Союза Домникова В.М.».


В Хомутовской школе им. героя Советского Союза Домникова В.М после вмешательства прокуратуры приобретено необходимое оборудование в медицинский кабинет, – сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что ранее здесь не были соблюдены стандарты оснащения врачебной комнаты, а значит, несовершеннолетним не могла быть оказана полноценная лечебная помощь. Суд по иску прокуратуры обязал местную районную администрацию исправить ошибку.

Фото: МБОУ "Хомутовская СОШ"


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.