Сирота отпраздновала новоселье после вмешательства Новодеревеньковской прокуратуры

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14:21, 7 августа 2021 года
Сирота отпраздновала новоселье после вмешательства Новодеревеньковской прокуратурыРешением суда девушке предоставлено благоустроенное жилье в поселке Хомутово.
Новодеревеньковская межрайонная прокуратура Орловской области через суд смогла добиться выдачи благоустроенного жилья девушке, оставшейся без попечения родителей. Жительница Новой Зари стояла в очереди на жилплощадь с 2013 года, но, став совершеннолетней, положенные по закону квадратные метры так и не получила. Вердиктом суда районная администрация выдала девушке жилье в поселке Хомутово.
Артём Ежаков