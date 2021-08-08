Орловец забыл в банкомате 15 тысяч рублей

В Орле 32-летнему мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за кражу средств из банкомата на ул. Металлургов, – сообщает
областное УМВД. Деньги здесь забыл другой местный житель – он обналичил 15 тысяч рублей, но аппарат не сразу выдал купюры. Прождав некоторое время, хозяин наличности ушел, а появившиеся позднее банкноты забрал подозреваемый.
Фигуранта установили по записям с камер видеонаблюдения. Он не стал отрицать преступление и компенсировал ущерб. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде.