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13:03, 8 августа 2021 года Орловец забыл в банкомате 15 тысяч рублей Деньги забрал другой мужчина и стал фигурантом уголовного дела.





В Орле 32-летнему мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за кражу средств из банкомата на ул. Металлургов, – сообщает областное УМВД. Деньги здесь забыл другой местный житель – он обналичил 15 тысяч рублей, но аппарат не сразу выдал купюры. Прождав некоторое время, хозяин наличности ушел, а появившиеся позднее банкноты забрал подозреваемый. Фигуранта установили по записям с камер видеонаблюдения. Он не стал отрицать преступление и компенсировал ущерб. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде.





Артём Ежаков



