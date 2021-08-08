Орловская «Зелёная роща» сменит номера телефонов

Старые номера регионального оператора по обращению с ТКО перестанут действовать с 9 августа.

Региональный оператор «Зелёная роща» с 9 августа переходит на новые номера телефонов.



С этого времени для орловцев станут доступны следующие номера:



• многоканальный номер по всем вопросам: 8 (910) 748-10-04 или 48-10-04;

• отдел по работе с физическими лицами: 8(910) 748-10-05 или 48-10-05;

• отдел по работе с юридическими лицами: 8 (910) 748-10-77 или 48-10-77.