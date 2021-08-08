На Орловщине выберут лучший общественный спасательный пост на водоёмах

Конкурс пройдет по 16 августа.



В Орловской области проходит конкурс на лучший общественный спасательный пост муниципального образования. Он проводится для пропаганды опыта спасателей-общественников, а также совершенствования навыков и обмена опытом.

Профессиональная комиссия проверяет снаряжение поста, документацию и достижения при дежурствах. Также испытываются личные навыки спасателей – умение подать на дальность и точность спасательный инвентарь, а также использовать гребную спасательную лодку и оказывать первую помощь пострадавшему на воде.



В водоемах, подконтрольных инспекторам-общественникам, в этом году не погиб ни один человек.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области