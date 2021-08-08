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16:23, 8 августа 2021 года Орловская область стала восьмой по дешевизне ипотеки в стране Центробанк назвал регионы с самой низкой ставкой по займам на приобретение жилья.





Орловская область стала восьмой в стране по дешевизне ипотечной ставки, – сообщает региональное правительство со ссылкой на Центробанк.



Средний процент займа на Орловщине – 6,61. Показатели дешевле в Магаданской области – 5,79% годовых, Сахалинской области – 6,05%, Якутии – 6,19%, Приморском крае – 6,2%, Бурятии – 6,41%, Пензенской области – 6,48 % и на Чукотке – 6,5%.





Артём Ежаков



