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7:28, 9 августа 2021 года В Орле экс-росгвардеец может сесть в тюрьму за присвоение казённых шин Мужчине грозит до двух лет заключения.





В Советском суде Орла приступают к рассмотрению дела о присвоении казённого имущества бывшим инспектором отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения Росгвардии, – сообщили в прокуратуре и СК. Следствие уверено, что в апреле мужчина похитил находившиеся у него на ответственном хранении 28 автомобильных покрышек стоимостью более 65 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему желанию. Ему грозит до двух лет лишения свободы.





Артём Ежаков



