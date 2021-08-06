Сегодня – День Кромского района

Именно в этот день - 6 августа 1943 года в ходе наступательной операции «Кутузов» из райцентра были выбиты оккупанты. Также сегодня кромчане отмечали и 93-ю годовщину со дня образования района.

В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню района, три кромчанина за весомый вклад в социально-экономическое развитие района удостоились звания «Почётный гражданин района».

В этот день кромчане не оставили без внимания и своего знаменитого земляка - Николая Семёновича Лескова. В райцентре была организована выставка, посвящённая 190-летию со дня рождения писателя. К празднику присоединились и подворья сельских поселений.